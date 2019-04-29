2019-04-29T17:20:09+03:00
Экономика

Крупнейший в Сибири животноводческий комплекс в два раза увеличил производство молока

Объёмы составили 10,4 тысячи тонн
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Крупнейший в Сибири животноводческий комплекс в два раза увеличил надои молокаКрупнейший в Сибири животноводческий комплекс в два раза увеличил надои молокаФото: pixabay.com
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Крупнейший в Сибири животноводческий комплекс ООО «Тюменские молочные фермы» (входит в ГК «Дамате»), расположенный в Голышмановском районе, продолжает наращивать объёмы производства. Валовый надой молока на в I квартале 2019 года увеличился более чем в два раза – до 10,4 тысяч тонн – по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем самым предприятие подтверждает позицию самой большой молочной фермы в Сибири.

По словам соучредителя и генерального директора УК «Дамате» Рашида Хайрова, для достижения конкурентоспособных результатов в молочном животноводстве имеет место работа по наращиванию количественных показателей и увеличение показателей продуктивности стада.

- Соблюдение всех технологических требований, обеспечение поголовья качественными кормами собственного производства, каждодневная работа с животными, позволяют нашему комплексу демонстрировать результаты, сравнимые с показателями лучших западных молочных ферм, - отметил он.

Всё молоко, которое реализует комплекс – высшего сорта. В настоящее время общее поголовье КРС на комплексе составляет 7,7 тысяч голов, в прошлом году предприятие произвело 32,3 тысячи тонн молока-сырья.

Напомним, комплекс «Дамате» рассчитан на производство свыше 42 тысяч тонн молока ежегодно. Предприятие было построено при участии компании Danone, которая выкупает весь объем молока-сырья, которое производит предприятие. К реализации проекта приступили в марте 2016 года, в декабре 2016 года на ферме начался завоз скота, а в марте 2017 года предприятие получило первое молоко. Осенью прошлого года ГК «Дамате» решил расширить животноводческой комплекс в Тюменской области. В результате реализации проекта поголовье коров будет увеличится с 4,6 до 6 тысячголов, валовый объем производства молока составит 150 тонн в сутки или 55 тысяч тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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