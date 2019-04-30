Погода 30 апреля в Тюмени: снег и холод

СЕГОДНЯ 03:46 2019-04-30T03:46:16+03:00

Последний день апреля в Тюмени будет снежным и холодным Фото: Ольга Крыльцова

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Вторник, 30 апреля, в Тюменской области будет еще холодным. Температура воздуха днем почти не поднимется выше 0 градусов. С утра до вечера будет идти небольшой снег, а северо-западный ветер достигнет 6 м/с.

В Тюмени утром термометры покажут -3, днем потеплеет до +2, вечером похолодает до -1. Одевайтесь теплее, по ощущениям на улице будут все -6. Северо-западный ветер до 4 м/с. Влажность воздуха 50-70%, атмосферное давление 755 мм рт ст.

В Тобольске -4 -1, в Ялуторовске и Заводоуковске -1 +1, в Ишиме -2 -1.

Международный день джаза и Международный день свечника. В России сегодня отмечается День пожарной охраны России. А в народном календаре 30 апреля названо Зосимом Пчельником. В этот день считалось хорошим делом отведать меда.

ИСТОЧНИК KP.RU