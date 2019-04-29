Ишимская кондитерская фабрика увеличит объёмы производства конфет и печенья

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-29T16:31:57+03:00

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В Ишиме завершается первый этап реализации нового инвестиционного проекта ООО «Слада», который находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области». Для расширения бизнеса три года назад предприниматели выкупили имущественный комплекс площадью 50 тысяч кв. метров на бывшей площадке Ишимского машиностроительного завода.

На первом этапе реконструкции в настоящее время выполнено 80% работ. Полностью отремонтирован производственный цех, восстановлены инженерные сети, заменена кровля на площади 8 тыс. кв.м. Объём инвестиций составил 80 млн рублей. Теперь предстоит установить дорогостоящее оборудование стоимостью 107 млн рублей: оно уже закуплено и ждёт монтажа. Также успешно опробован запуск обновлённой котельной, подходят к концу строительно-монтажные работы второго цеха площадью 2 тыс. кв.м. Запустят первую линию в конце 2019 года.

Кроме того, в конце года начнутся работы по подготовке к переносу существующих производственных мощностей «Слады» на обновлённую площадку. Благодаря открытию новых площадей, увеличатся объёмы производства кондитерских изделий, а к 2022 году, когда все работы будут полностью окончены, будет создано 300 рабочих мест. Стоит отметить, что реконструкция завода проходит в три этапа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что компания «АРС-трэйд» стала новым резидентом индустриального парка «Боровский». Фирма планирует реализовать проект по строительству кондитерской фабрики стоимостью 43,9 млн рублей. На предприятии создадут 20 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU