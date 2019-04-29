В студенческом общежитии Тюмени рецидивист жестоко убил девушку, а ее подругу изнасиловал

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-29T16:15:28+03:00

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Жуткое убийство произошло в одном из студенческих общежитий Тюмени. В пятницу, 26 апреля, пьяный мужчина убил молотком 20-летнюю студентку, а ее 27-летнюю приятельницу изнасиловал.

Преступление произошло когда троица вместе распивала спиртное. Компания устроила застолье в одной из комнат общежития. Что произошло дальше, сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета. Известно только, что одна из девушек погибла от множественных ударов молотком по голове и телу. После чего вторая девушка под угрозой убийства была не только изнасилована, в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера.

Мужчина уже задержан и взят под стражу. Установлено, что 47-летний тюменец неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России и уже предъявлено обвинение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU