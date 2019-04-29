Тюменский «Инклюзивный театр» стал обладателем гранта школы социального проектирования

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-29T16:04:30+03:00

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Тюменский благотворительный проект «Инклюзивный театр», который инициировали волонтёры областной штаб-квартиры серебряных добровольцев, стал обладателем гранта школы социального проектирования «Творить добро просто!». Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, проект презентовали на очном этапе конкурса для представителей добровольческого движения региона.

На средства гранта серебряные добровольцы организуют выездные выступления инклюзивного театра для детей-сирот и маломобильных пожилых людей. Также они смогут растиражировать успешный опыт развития и популяризации театрального направления в рамках стажерских площадок по работе с тимлидерами серебряного добровольчества в муниципалитетах Тюменской области.

Инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями появился в Тюменской области в феврале 2019 года. «Серебряные волонтёры» 55+ репетирует авторскую постановку на базе партнёров проекта получает уроки актёрского мастерства, пластических тренингов и речевых разминок.

Творческим наставником волонтёров стала актриса молодёжного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля. Девушка помогла пенсионерам постичь искусство перформанса, внутреннего и внешнего перевоплощения и обучиться сценическим навыкам. Социальная новаторская технология – необычная. Участники штаб-квартиры во время спектакля применяют такие реабилитационные и профилактические практики, как пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации движений, памяти и внимания.

Кроме того, волонтеры «серебряного» возраста создают для аудитории эффект полного погружения в сюжет постановки. Зрители становятся участниками происходящего и взаимодействуют с актерами.

Более подробную информацию о проекте можно в отделе по содействию активному долголетию по телефону: 8 (3452) 51-50-51 и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU