Посевная площадь в Тюменской области в 2019 году составит 1049,7 тыс. гектаров

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-29T15:38:14+03:00

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В Тюменской области на прошлой неделе стартовали первые посевные работы. Например, в Тюменском районе посеяно 15 гектаров овощей, а в Абатском районе положили начало посеву зерновых и зернобобовых культур.

Как рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, все районы области, кроме Уватского, проводят ранневесеннее боронование. Его провели уже на площади 345 тыс. га, что составляет 41% от плана. Обеззараживание семян проведено в объёме 45,9 тонн (33% от плановых значений), внесено минеральных удобрений на площади 23 тыс. га, проведено боронование многолетних трав на 28,2 тыс. га.

Посевная площадь в 2019 году составит 1049,7 тыс. гектаров, причём увеличение площадей планируется под зерновыми и зернобобовыми культурами. Для посева этих культур, а также картофеля, имеется семенной фонд. Те семена, которые невозможно производить в регионе по природно-климатическим условиям, активно закупаются. Уже приобретены: семена кукурузы (61% от потребности), семена масличных культур (51%), овощей (95% от потребности). До начала сева все семена будут закуплены в полном объёме.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области планируют привлечь к весенним полевым работам почти 4,2 тысячи единиц тракторов, 3,1 тысячи единиц сеялок и 1,2 тысячи единиц культиваторов. В хозяйствах и районах области сформировали систему технического обеспечения весенних полевых работ.

Весенние полевые работы обойдутся в 5 млрд рублей, причём из средств федерального и областного бюджета на эти цели выделено порядка 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU