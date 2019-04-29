2019-04-29T15:30:28+03:00
Происшествия

Владелец интернет-магазина по продаже наркотиков в Тюмени получил 7,5 лет лишения свободы

Молодой человек признал свою вину и активно сотрудничал со следствием
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени владелец интернет-магазина по продаже наркотиков получил 7,5 лет тюрьмы. Молодой человек из обеспеченной семьи поступил в один из вузов Тюмени, но учиться не стал. Он попробовал наркотики и в декабре 2017 года создал интернет-магазин по их продаже.

Он приобретал через интернет вещества, фасовал и сбывал их потребителям через тайники. Впоследствии он также через Интернат нанял двух курьеров-закладчиков, а рассчитывался с ними биткоинами. В мае 2018 года всю группу задержали. Из тайников, на съемном жилье северянина, а также у самих наркодельцов было изъято более 1,5 кг различных веществ.

Северянин признал свою вину и оказывал сотрудничество при расследовании дела. В итоге суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей в доход государства.

Дело в отношении его сообщников еще находится на рассмотрении в суде, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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