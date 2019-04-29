От президента России поступило почти десять тысяч поздравлений для ветеранов Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-29T15:00:52+03:00

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В Тюменскую область поступило порядка десяти тысяч поздравлений президента России с Днем Победы. Из них около четырех тысяч участников войны живут в Тюмени. Все они получат поздравления до 9 мая.

Лицевую сторону праздничной открытки украшает плакат Голованова «Красной армии – слава!». На обороте размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Послания начнут разносить со 2 мая. Если по какой-то причине открытка не будет доставлена в основной период доставки, то она будет храниться в отделениях почтовой связи еще месяц и ее обязательно принесут повторно.

Всего по стране более 1,2 млн ветеранов получат персональные поздравления Президента. Почта России доставит их во все уголки страны. Почтальоны при необходимости будут уточнять адреса ветеранов и доставлять послания по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU