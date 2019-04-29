«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги» запустили партнерский проект

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-29T14:55:56+03:00

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Мобильные приложения изменили общение клиентов и компаний – современному потребителю комфортнее решать вопросы бесконтактно. Фондовый рынок - не исключение. Частные инвесторы также предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги сами и в своем смартфоне.

Пользователи «Яндекс.Денег» с российским гражданством получили возможность подключить брокерский счет в мобильном приложении. В основе нового онлайн сервиса - инвестиционная платформа «БКС Брокер». «Электронный брокер» позволит клиентам самостоятельно инвестировать в ценные бумаги или же покупать валюту по курсу биржи.

- Государство способствует привлекательности фондового рынка, системно внедряя меры по развитию и совершенствуя механизмы защиты частного инвестора, — говорит Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Для открытия счета нужно открыть раздел «Инвестиции БКС». На «Яндекс.Деньги» нет минимальной суммы инвестирования, комиссия - 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 рублей. При этом комиссии за вывод денег со счета или пополнение не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU