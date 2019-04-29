2019-04-29T15:27:25+03:00
Общество

В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздников

Александр Моор провел важное заседание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздниковВ Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздниковФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Александр Моор провёл совместное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области и регионального оперативного штаба. На повестке дня – обсуждение обеспечения безопасности жителей и работу органов правопорядка в предстоящие майские праздники. По словам главы региона, сегодня стоит важная задача - обеспечить безопасность мест массового пребывания людей, стабильное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспорта и топливно-энергетического комплекса.

На первые майские праздники в Тюменской области запланировано большое количество различных мероприятий. Для обеспечения порядка и невозникновения ЧП в регионе предприняты все необходимые меры безопасности. Так, все учреждения и площадки, где запланированы массовые мероприятия, будут тщательно проверены, а правоохранительные органы уже перешли на усиленный режим работы.

Рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в тюменских ТРЦ и на объектах наземного и воздушного транспорта Тюменской области. Приглашенные руководители предприятий и организаций рассказали о проведённых мерах и планируемых мероприятиях по антитеррористической защите данных объектов. Как отметил начальник регионального управления ФСБ России Игоря Кочнева, управляющим ТЦ и руководству Свердловской железной дороги рекомендовано оборудовать помещения инженерно-техническими средствами защиты, установить стационарные металлодетекторы.

Помимо этого, Александр Моор напомнил о недавних событиях в Тюмени по ликвидации боевиков и активизации международных террористических структур за границей. Глава региона призвал быть предельно внимательными и не терять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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