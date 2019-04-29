Тюменцев приглашают на субботник в богадельню

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-29T14:31:06+03:00

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Клининговые компании, садоводческие хозяйства и просто неравнодушных жителей Тюмени приглашают на субботник в Дом милосердия "Богадельня". В здании нужно помыть окна после зимы, отмыть окна на веранде и двухэтажный витраж. Без специального оборудования и особенных химических средств этого не сделать.

В богадельне будут также рады пяти саженцам хвойных деревьев. Их высадят у газона, чтобы защитить небольшую территорию от пыли и ветра.

- В тёплую погоду пациенты Богадельни выходят на прогулку, чтобы погреться на солнышке и подышать свежим воздухом. Воздух в промзоне на ул. Чекистов не так уж и свеж,- говорят в доме милосердия.

В прошлые сезоны здесь уже высадили пять саженцев ельника и сейчас с одной стороны газона уже подрастают молодые деревца, которые фильтруют выхлопные газы и пыль. Теперь нужно посадить растения с другой стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU