2019-04-29T14:31:06+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на субботник в богадельню

В здании нужно помыть окна и витраж
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Клининговые компании, садоводческие хозяйства и просто неравнодушных жителей Тюмени приглашают на субботник в Дом милосердия "Богадельня". В здании нужно помыть окна после зимы, отмыть окна на веранде и двухэтажный витраж. Без специального оборудования и особенных химических средств этого не сделать.

В богадельне будут также рады пяти саженцам хвойных деревьев. Их высадят у газона, чтобы защитить небольшую территорию от пыли и ветра.

- В тёплую погоду пациенты Богадельни выходят на прогулку, чтобы погреться на солнышке и подышать свежим воздухом. Воздух в промзоне на ул. Чекистов не так уж и свеж,- говорят в доме милосердия.

В прошлые сезоны здесь уже высадили пять саженцев ельника и сейчас с одной стороны газона уже подрастают молодые деревца, которые фильтруют выхлопные газы и пыль. Теперь нужно посадить растения с другой стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздников
Тюменцы завоевали награды на соревнованиях по профмастерству Global Skills Challenge 2019
«Тюмень Водоканал» наказали за строительство сливной станции
За минувшие выходные в Тюменской области потушены четыре природных пожара
В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылки
4-летний малыш, выпавший из окна в Тюмени, скончался
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович
60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе
Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали
Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство
В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек
В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод