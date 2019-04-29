Тюменцы завоевали награды на соревнованиях по профмастерству Global Skills Challenge 2019

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-29T13:52:15+03:00

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Три представителя Тюменской области в составе Национальной сборной WorldSkills Russia вернулись домой с наградами соревнований по профессиональному мастерству Global Skills Challenge 2019. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, Национальная сборная нашего региона завоевала девять медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.

В компетенции «Сетевое и системное администрирование» первое место завоевал представитель Тюменской области Владислав Тетюшкин. Бронзовые медали получили: Сергей Херкун (компетенция «Кирпичная кладка») и Диана Касабова (компетенция «Облачные технологии»).

На отборочных соревнованиях WorldSkills Тюменскую область представили 46 человек в 35 компетенциях, таких как «Кирпичная кладка», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление», «Поварское дело», «Производство мебели» и др. Соревнования проходят с марта по май в различных регионах России – в Москве, Московской, Новгородской, Самарской, Свердловской и др. Не осталась в стороне и Тюмень.

С 22 по 27 августа 2019 года в России впервые пройдёт 45-й чемпионат WorldSkills Competition. В мероприятии, которое пройдёт в Казани, примут участие около 1,5 конкурсантов из 69 стран мира.

В прошлом году студент Тюменского индустриального университета Сергей Херкун победил в Национальном чемпионате Австралии WorldSkills. Соревнования проходили в Сиднее, тюменец выступал в компетенции «Кирпичная кладка». Ему предстояло за 15 минут выложить как можно выше столбик. Сергей успел положить 61 кирпич, обойдя 11 австралийских конкурентов.

ИСТОЧНИК KP.RU