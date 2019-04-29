«Тюмень Водоканал» наказали за строительство сливной станции

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-29T14:15:40+03:00

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Штраф за строительство без разрешения получило ООО «Тюмень Водоканал». Компанию наказали на 250 тысяч рублей.

Нарушение выявила прокуратура Тюмени, сообщили в надзорном ведомстве. Выяснилось, что Тюмень Водоканал, не имея разрешения, в октябре 2018 года заключил договор на строительство сливной станции перед канализационно-очистными сооружениями. Сейчас оно получено, но на днях арбитражный суд Тюменской области уже рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения) и выписал штраф организации.

ИСТОЧНИК KP.RU