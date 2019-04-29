2019-04-29T14:15:40+03:00
Экономика

«Тюмень Водоканал» наказали за строительство сливной станции

Компания возвела ее, не имея разрешения
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Штраф за строительство без разрешения получило ООО «Тюмень Водоканал». Компанию наказали на 250 тысяч рублей.

Нарушение выявила прокуратура Тюмени, сообщили в надзорном ведомстве. Выяснилось, что Тюмень Водоканал, не имея разрешения, в октябре 2018 года заключил договор на строительство сливной станции перед канализационно-очистными сооружениями. Сейчас оно получено, но на днях арбитражный суд Тюменской области уже рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения) и выписал штраф организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздников
Тюменцев приглашают на субботник в богадельню
Тюменцы завоевали награды на соревнованиях по профмастерству Global Skills Challenge 2019
За минувшие выходные в Тюменской области потушены четыре природных пожара
В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылки
4-летний малыш, выпавший из окна в Тюмени, скончался
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович
60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе
Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали
Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство
В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек
В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод