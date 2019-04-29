За минувшие выходные в Тюменской области потушены четыре природных пожара

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-29T13:32:51+03:00

Гражданам напоминают, что сейчас запрещено ходить в лес и разводить костры

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Четыре природных пожара произошло в Тюменской области за минувшие выходные. Огонь полыхал в Армизонском, Голышмановском, Исетском и Омутинском районах.

Так, 27 апреля в Армизонском районе горел лес, огонь на который перекинулся от сухой травы. 28 апреля тушить пришлось ландшафтные пожары в Голышмановском и Исетском районах. Сейчас все возгорания ликвидированы, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

Гражданам напоминают, что с наступлением особого противопожарного режима гражданам запрещено ходить в лес, разводить костры, разжигать мангалы. Для отдыха на природе оборудованы места на базах отдыха, и в парках.

Граждан при обнаружении пожара, призывают сообщать на круглосуточную горячую линию по лесным пожарам: 8-800-100-94-00, в областной департамент лесного комплекса: (3452) 427-660, Региональный диспетчерский пункт ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов: (3452) 624-223, 624-225 или короткий номер 112.

Действует также мобильное приложение “Берегите лес” (для оперативной передачи информации с геолокацией). Так, три факта возгорания были сообщены очевидцами через чат управления федерального лесного надзора областного департамента лесного комплекса.

Напомним, что за нахождение в лесах и разведение костров вне специальных зон предусмотрен штраф на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесов при пожаре предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, а также лишения свободы, размер и сроки которых разнятся от направленности умысла виновного лица (неосторожные действия либо поджог), и причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU