В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-29T13:30:02+03:00

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В Тюменской области реализуется новый инвестиционный проект компании «Флекс-Пром» по переработке ПЭТФ-отходов. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, поддержку проекту оказывает «Инвестиционное агентство Тюменской области». Целью проекта является переработка ПЭТ-бутылок, которые образуются в процессе сортировки твёрдых бытовых отходов.

В результате реализации проекта планируется переработка 3 тысяч тонн отходов с получением 2050 тонн ПЭТФ-сырья для повторного применения. По замыслу руководителя предприятия Сергея Бушуева, планируется значительно увеличить объёмы продукции и запустить новый продукт – «Флекс-ПЭТФ».

Объем инвестиций в проект составляет свыше 16 млн рублей, из которых вложено уже 4. Благодаря реализации проекта уже появилось 10 новых рабочих мест, планируется появление ещё 25-ти новых. Для расширения бизнеса было закуплено помещение более 3,5 тысяч кВ.м с земельным участком. В здании уже сделан ремонт и подключены коммуникации – электроэнергия, вода, заключён договор на подключение газа. Инвестор планирует приобрести и запустить новую дополнительную линию оборудования.

Отметим, что предприятие работает на рынке с сентября 2015 года. Ежегодно компания перерабатывает до 70 тонн отходов (дроблёные пластиковые крышки, этикетки от ПЭТФ-бутылок). В 2018 году «Флекс-Пром» стал победителем во Всероссийском конкурсе «Социальный предприниматель», получив беспроцентный заём в размере 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU