2019-04-29T13:30:02+03:00
Экономика

В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылки

В регионе реализуется новый инвестиционный проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылкиВ Тюменской области планируют перерабатывать пластиковые бутылкиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области реализуется новый инвестиционный проект компании «Флекс-Пром» по переработке ПЭТФ-отходов. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, поддержку проекту оказывает «Инвестиционное агентство Тюменской области». Целью проекта является переработка ПЭТ-бутылок, которые образуются в процессе сортировки твёрдых бытовых отходов.

В результате реализации проекта планируется переработка 3 тысяч тонн отходов с получением 2050 тонн ПЭТФ-сырья для повторного применения. По замыслу руководителя предприятия Сергея Бушуева, планируется значительно увеличить объёмы продукции и запустить новый продукт – «Флекс-ПЭТФ».

Объем инвестиций в проект составляет свыше 16 млн рублей, из которых вложено уже 4. Благодаря реализации проекта уже появилось 10 новых рабочих мест, планируется появление ещё 25-ти новых. Для расширения бизнеса было закуплено помещение более 3,5 тысяч кВ.м с земельным участком. В здании уже сделан ремонт и подключены коммуникации – электроэнергия, вода, заключён договор на подключение газа. Инвестор планирует приобрести и запустить новую дополнительную линию оборудования.

Отметим, что предприятие работает на рынке с сентября 2015 года. Ежегодно компания перерабатывает до 70 тонн отходов (дроблёные пластиковые крышки, этикетки от ПЭТФ-бутылок). В 2018 году «Флекс-Пром» стал победителем во Всероссийском конкурсе «Социальный предприниматель», получив беспроцентный заём в размере 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области предприняты меры безопасности в период майских праздников
Тюменцев приглашают на субботник в богадельню
Тюменцы завоевали награды на соревнованиях по профмастерству Global Skills Challenge 2019
«Тюмень Водоканал» наказали за строительство сливной станции
За минувшие выходные в Тюменской области потушены четыре природных пожара
4-летний малыш, выпавший из окна в Тюмени, скончался
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович
60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе
Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали
Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство
В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек
В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод