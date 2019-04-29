2019-04-29T12:37:05+03:00
Политика

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович

Он будет отвечать за защиту региона от природных и техногенных ЧС
Маргарита КАЛИНКИНА
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Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович. Приказ о назначении подписал губернатор Александр Моор.

Его прямой обязанностью будет защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и предупреждения ЧС, стихийных бедствий и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе главы региона. Кроме того, Михнович будет курировать вопросы пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Андрей Михнович с 2015 года до настоящего времени работал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области. Ему 38 лет, он имеет высшее образование. В частности, в 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России по специальности «Пожарная безопасность». В 2010 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность». С августа 1997 года по январь 2002 года проходил службу в ГПС МВД России. С января 2002 года – на службе в ГПС МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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