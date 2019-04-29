2019-04-29T12:18:20+03:00
Экономика

60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе

Общий объём инвестиций - 500 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районеФото: pixabay.com
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В Казанском районе планируется реализовать новый масштабный инвестиционный проект с общим объёмом инвестиций в 500 миллионов рублей. Речь идёт о племенном заводе «Сибирь», который планирует приобрести племенное маточное поголовье овец у ведущих племенных российских заводов и создать собственные линии путём получения помесей первого поколения с ярко выраженными признаками мраморного мяса. Общее поголовье овцеводческого хозяйства составит 50 тысяч голов.

Здесь же будет построена бойня с цехами разделки, фасовки и переработке баранины, а затем будет организован цех по первичной переработке шерсти и шкур. Сейчас для реализации проекта арендовано здание бывшего животноводческого комплекса, там ведётся ремонт. Впоследствии это здание будет выкуплено. Благодаря реализации нового инвестпроекта Казанский район получит 60 новых рабочих мест.

Напомним, в Казанском районе в 2018-2019 годах реализуют 11 новых инвестиционных проектов. В их число входят:

- Организация молочно-товарной фермы. Приобретение здания коровника на 200 голов, реконструкция здания, установка оборудования, приобретение 100 голов коров в с. Ильинка;

- Строительство цеха для производства живых стартовых кормов и рыбопосадочного материала и цеха по производству рыбных пресервов мощностью 200 тонн в год;

- Строительство завода замкнутого цикла водоснабжения (площадью 6000 кв.м.) для выращивания судака, окуня объёмом 300 тонн в год. Создание инкубационной линии сиговых, линии подращивания личинки сиговых с возможностью получения 10 млн шт малька;

- Организация заготовки и переработки древесины, установка пилорамы, строительство столярной мастерской, производства топливных брикетов;

- Строительство туристического центра на 30 мест в п.Новоселезнёво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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