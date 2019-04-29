2019-04-29T12:29:08+03:00
Происшествия

Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали

Тюменцу грозит до 5 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени обстреляли маршрутное таксиВ Тюмени обстреляли маршрутное такси
Изменить размер текста:

Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали. Хулиган из проезжавшей «Лады Приоры» выстрелил из пневматического пистолета в боковые стекла микроавтобуса, когда из него на остановке выходили пассажиры. Инцидент произошел около 8 часов вечера 27 апреля. К счастью, никто не пострадал.

Установить личность злоумышленника удалось по записям камер видеонаблюдения, на автомобиль была составлена ориентировка и его быстро нашли, а затем и самого мужчину. Задержанным оказался 32-летний тюменец. Он пояснил, что был пьян и решил проверить мощность пистолета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с оружием (часть 1 статья 213 УК РФ). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович
60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе
Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство
В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек
В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод