СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-29T12:29:08+03:00

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Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали. Хулиган из проезжавшей «Лады Приоры» выстрелил из пневматического пистолета в боковые стекла микроавтобуса, когда из него на остановке выходили пассажиры. Инцидент произошел около 8 часов вечера 27 апреля. К счастью, никто не пострадал.

Установить личность злоумышленника удалось по записям камер видеонаблюдения, на автомобиль была составлена ориентировка и его быстро нашли, а затем и самого мужчину. Задержанным оказался 32-летний тюменец. Он пояснил, что был пьян и решил проверить мощность пистолета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с оружием (часть 1 статья 213 УК РФ). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU