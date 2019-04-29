Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-29T11:45:53+03:00

На эти цели был закуплены новый трактор и зерноуборочный комбайн

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Предприятие «Покровское», которое работает в Ярковском районе, модернизировало производство при организационной поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, технический парк предприятия пополнился новым трактором и зерноуборочным комбайном.

«Покровское» - одно из крупнейших сельскохозяйственных производителей в Ярковском районе, которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Также предприятие оказывает услуги по сушке, подработке и хранению зерна. Объём инвестиций в проект составил 15,8 млн рублей, из которых более 2 млн рублей – субсидия департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Сегодня на предприятии работают 19 человек, однако в период полевых работ количество работающих вырастает до 35 человек. Благодаря обновлению технического парка, появится ещё одно рабочее место.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о реализации проекта индивидуального предпринимателя Юрия Щербины. В Ярковском районе он, при помощи Инвестиционного агентства Тюменской области, занимался развитием и реконструкцией уже существующей базы отдыха с оказанием оздоровительных услуг. Отдыхающие отныне размещаются в корпусе трёхэтажного здания многофункционального значения и в гостевых домиках. Трёхэтажный гостиничный комплекс, здание столовой и два двухэтажных деревянных домика уже введены в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU