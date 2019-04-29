2019-04-29T11:45:53+03:00
Экономика

Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производство

На эти цели был закуплены новый трактор и зерноуборочный комбайн
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Одно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производствоОдно из крупнейших ярковских сельхозпредприятий наращивает производствоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Предприятие «Покровское», которое работает в Ярковском районе, модернизировало производство при организационной поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, технический парк предприятия пополнился новым трактором и зерноуборочным комбайном.

«Покровское» - одно из крупнейших сельскохозяйственных производителей в Ярковском районе, которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Также предприятие оказывает услуги по сушке, подработке и хранению зерна. Объём инвестиций в проект составил 15,8 млн рублей, из которых более 2 млн рублей – субсидия департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Сегодня на предприятии работают 19 человек, однако в период полевых работ количество работающих вырастает до 35 человек. Благодаря обновлению технического парка, появится ещё одно рабочее место.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о реализации проекта индивидуального предпринимателя Юрия Щербины. В Ярковском районе он, при помощи Инвестиционного агентства Тюменской области, занимался развитием и реконструкцией уже существующей базы отдыха с оказанием оздоровительных услуг. Отдыхающие отныне размещаются в корпусе трёхэтажного здания многофункционального значения и в гостевых домиках. Трёхэтажный гостиничный комплекс, здание столовой и два двухэтажных деревянных домика уже введены в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области возглавил Андрей Михнович
60 рабочих мест появится благодаря реализации нового инвестпроекта в Казанском районе
Мужчину, обстрелявшего маршрутное такси в Тюмени, задержали
В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек
В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод