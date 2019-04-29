В торговых центрах Тюмени горожанам раздадут почти 25 тысяч георгиевских ленточек

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-29T11:36:30+03:00

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В торговых центрах Тюмени завтра, 30 апреля, начнут раздавать георгиевские ленточки. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени пройдет традиционная патриотическая акция. Волонтеры по графику будут находиться в разных районах города. Для акции приготовлено порядка 25 тысяч ленточек.

В местах распространения символов Дня Победы дети также будут читать стихи, петь песни и показывать небольшие театрализованные представления, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Уже завтра с 19.00 получить ленту можно будет в ТЦ «Континент». 2 мая в 12:00 добровольцы придут в ТРЦ «Гудвин». 3 мая с 12:00 символ праздника вручат в ТРЦ «Солнечный». 4 мая ленточки будут распространять сразу в четырех центрах: в 11:00 - ТЦ «Премьер Дом», в 12:00 – ТРЦ «Кристалл», в 13:00 - ТЦ «Остров», 16:00 – ТРЦ «Тюмень Сити Молл». 6 мая раздача лент запланирована в ТЦ «Галерея Вояж» и в «Тюменском ЦУМе» с 15:00. 7 мая в 14:00 получить ленту в ТЦ «Континет» и в 17:00 в ТРЦ «Фаворит». Последним днем раздачи символов солдатской доблести станет 8 мая. В 15:00 раздача стартует в ТЦ «Галерея Вояж», в 16:00 в ТРЦ «Колумб», в 17:00 в ТРЦ «Премьер» и МФК «Магеллан».

ИСТОЧНИК KP.RU