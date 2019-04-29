2019-04-29T11:31:11+03:00
Экономика

В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинат

Вкусные продукты пользуются популярностью у оптовых покупателей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинатВ Сорокинском районе модернизируют единственный в муниципалитете хлебокомбинатФото: pixabay.com
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В Сорокинском районе Тюменской области на базе действующих производственных мощностей продолжается модернизация хлебопекарного производства «Хлебокомбината «Сорокинский».

Как сообщает пресс-служба Фонда «Инвестиционное агентства Тюменской области», с 2015 года комбинат приобрёл новые высокотехнологичные машины и оборудование для хлебопекарного производства; проведён ремонт кондитерского цеха. В общей сложности, на эти цели было потрачено более 3 млн рублей. Благодаря замене старого оборудования, предприятие расширило ассортимент готовой продукции. Отныне предприятие поставляет свою продукцию на рынки Сорокинского района, а также за его пределы.

Отметим, что хлебокомбинат «Сорокинский» – единственный производитель на территории района хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Вкусные продукты пользуются популярностью у оптовых покупателей, а предприятие имеет стабильный рынок сбыта.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в селе Бутусово Ишимского района индивидуальный предприниматель Вячеслав Добрынин расширил действующий бизнес. Его предприятие стало выпускать больше различных хлебобулочных изделий. Благодаря поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» он провёл реконструкцию зданий, купил новое оборудование вместо старого. На территории пекарни открыты молочный цех (ведется производство некоторых видов молочной продукции) и цех мясных полуфабрикатов. В дело было вложено более 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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