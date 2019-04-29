Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-29T10:58:34+03:00

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Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области в апреле-июне 2019 года проводит для региональных товаропроизводителей весеннюю сессию обучающих семинаров, в рамках реализации проекта «Продаём тюменское». В числе направлений: «Омниканальность продаж – SMM, продвижение в сети Интернет», «Работа с каналами продаж – опт, розница, HoReCa», «Работа с федеральными торговыми сетями».

Участники смогут узнать о создании лояльной аудитории интернет-пользователей, о современных инструментах увеличения продаж, секретах успешного продвижения компании в поисковых системах. Кроме того, традиционные каналы продаж – опт, розница и HoReCa - предоставят слушателям оптимальный набор инструментов, которые помогут заключить новые договоры поставки продукции. Спикерами станут специалисты по закупкам в федеральных торговых сетях, руководители ресторанных сетей, эксперты по развитию продаж и многие другие.

Первый два семинара по теме «Омниканальность продаж – SMM, продвижение в сети Интернет» уже состоялись 25 и 26 апреля. 16 и 17 мая пройдут семинары на тему «Работа с каналами продаж – опт, розница, HoReCa», 6 и 7 июня – на тему «Работа с федеральными торговыми сетями» (первый день посвятят теории, второй – практике).

Мероприятия проходят с 10 до 17 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 61 (5 этаж, малый зал). Подробности о содержании семинаров, спикерах можно узнать на официальном портале. Там же можно зарегистрироваться на семинары. https://tyumenskoe.online/study/.

ИСТОЧНИК KP.RU