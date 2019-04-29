2019-04-29T10:49:39+03:00
Происшествия

Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержан 45-летний мужчина, который ранил ножом в грудь своего приятеля. Кровавая разборка произошла вечером в минувшую субботу, 24 апреля, в высотке по улице Пермякова. Тюменец пригласил к себе знакомого и приятели крепко выпили.

Пьяному гостю понравилась супруга хозяина и он стал обнимать ее, а также оказывать другие знаки внимания. Мужу это не понравилось и он потребовал объяснений. В пылу выяснения отношений, мужчина схватил кухонный нож и ударил им приятеля.

О произошедшем в полицию сообщила хозяйка дома. Уже судимого безработного тюменца задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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