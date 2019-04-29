На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-29T10:35:40+03:00

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Более 270 заявок от проектов из России и ближнего зарубежья поступило в адрес организаторов «Битвы стартапов», которая пройдёт в Тюмени. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в ближайшее время определят список участников финала, куда войдут 50 лучших высокотехнологических проектов.

Ознакомиться с трендами развития инновационной сферы и опытом применения передовых технологий в бизнесе и государственном секторе, а также увидеть стартапы, тюменцы смогут на III инновационном форуме INNOWEEK-2019, который с 21 по 24 мая пройдёт в Тюменском технопарке.

На форуме большое внимание уделят вопросам развития проектов на основе технологий искусственного интеллекта. Предприниматели смогут узнать, в каких отраслях он успешно работает, какие задачи можно решать с его помощью и насколько реально использовать существующие разработки в жизни малых и крупных предприятий. Также эксперты обсудят возможности и перспективы разработки проектов в области искусственного интеллекта в Тюменской области. По мнению генерального директора компании ОКАС Вадима Филиппова, нейронет может стать одним из направлений прорыва для Тюменской области.

- Нейротехнологии - один из ключевых факторов наступающего технологического уклада. Мы в состоянии разработать подход к формированию этой отрасли не только в рамках региона, но и на федеральном уровне, - отметил Вадим Филиппов.

Для участия в форуме INNOWEEK-2019 необходимо только зарегистрироваться. Организатором мероприятия выступает Правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU