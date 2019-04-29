Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-29T10:01:59+03:00

Команда Тюмени на самом последнем вопросе смогла выиграть Кубок НТВ в "Бренй-Ринге"

Изменить размер текста: A A

Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной интеллектуальной игре «Брэйн Ринг». За главный приз в 14 играх боролись 35 команд из 14 стран. В итоге в финал вышли четыре сильнейших: Йошкар-Олы, Мурманска, Сколково и Тюмени.

К финалу желтые шарфы лидеров имела команда из Йошкар-Олы. Она и стала главным конкурентом тюменцев. Первый бой итогового ринга сибиряки выиграли с убедительным счетом 5:2. А второй получился очень напряженным.

Тюменцы очень быстро набрали 4 очка, но Йошкар-Ола также быстро его сравняла. Когда на табло стало 4:4. Тюменский кнопочник Михаил Попов сумел первым нажать кнопку и дать свой вариант ответа. Не объявляя правильный ответ, Андрей Козлов надел медали победителей на игроков Тюмени прямо за игровым столом. Кубок НТВ вручил генеральный продюсер телеканала Тимур Вайнштейн.

- На протяжении шести игр мы были единым целым, командой. Сила всех игроков помогла нам бороться в каждом бою и победить в финале», прокомментировал победу капитан команды Роман Рзаев.

Телезрители программы поздравили ребят на Ютуб-канале НТВ:

- Тюмень заслужила своими играми победу, - отметил один из телезрителей, назвавший себя Икс. - Вопросы в финале могли сделать и посложнее, а так многое решала кнопка на легких вопросах.

Еще один зритель Костя Артикулов отметил, что это была «заслуженная победа».

- Какие же молодцы! Так уверенно шли к победе и совершенно её заслужили!!!! Поздравления, - добавила Марина Дампилова.

ИСТОЧНИК KP.RU