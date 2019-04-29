Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-29T09:42:05+03:00

Сбербанк сообщил, как будет работать в майские праздники в Тюменской области

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В связи с предстоящими майскими праздниками Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц.

30 апреля – сокращенный рабочий день на 1 час.

1, 2 и 3 мая – выходной день во всех филиалах банка.

4 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу:

Тюмень ул. Московский тракт, 118 09:00 - 18:00

Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 15:00

Тюмень ул. Моторостроителей, 5 09:30 - 16:00

Тюмень ул. Республики, 1462 09:30 - 15:30

Тюмень ул. Пермякова, 63/1 09:30 - 15:30

Тюмень ул. Газовиков, 43/1 09:00 - 16:00

Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 09:00 - 17:30

Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 16:00

Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 09:00 - 17:00

Тюмень ул. Пермякова, 46 09:00 - 18:00

Тюмень ул. Александра Пушкина, 11 09:00 - 15:30

5 мая – выходной день.

6, 7 мая – филиалы банка будут работать в привычном режиме.

8 мая – сокращенный рабочий день на 1 час

9, 10 мая – выходной день во всех филиалах банка.

11 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу:

Тюмень ул. Московский тракт, 118 09:00 - 18:00

Тюмень ул. Червишевский тракт, 19 10:00 - 15:00

Тюмень ул. Моторостроителей, 5 09:30 - 16:00

Тюмень ул. Республики, 1462 09:30 - 15:30

Тюмень ул. Пермякова, 63/1 09:30 - 15:30

г. Тюмень ул. Газовиков, 43/1 09:00 - 16:00

г. Тюмень ул. Ямская, 75/1, 75/2 09:00 - 17:30

г. Тюмень ул. Беляева, 35 корпус 1/2 10:00 - 16:00

г. Тюмень ул. Мориса Тореза, 1/1 09:00 - 17:00

г. Тюмень ул. Пермякова, 46 09:00 - 18:00

г. Тюмень ул. Александра Пушкина, 11 09:00 - 15:30

12 мая – выходной день.

С 13 мая офисы Сбербанка работают в обычном режиме по установленному графику.

«Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Это можно сделать в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и Мобильный банк», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU