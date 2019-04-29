В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-29T10:19:36+03:00

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В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила на дороге пешеходов и скрылась с места ДТП. Авария произошла на улице Герцена. Найти нарушительницу смог экипаж Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию и сразу выехали на место происшествия.

На дороге были две пострадавших девушки. Одна из них находилась без сознания, вторая - с легкими ушибами в тяжёлом эмоциональном состоянии. В ожидании скорой помощи один из сотрудников Росгвардии оказал горожанкам доврачебную помощь. Двое других опросили свидетелей ДТП, выяснили марку и цвет машины, и начали поиски скрывшегося водителя.

Похожий по описанию автомобиль был обнаружены на одной из улиц. Догнав, его, автомобилю перегородили дорогу и задержали водителя. За рулем оказалась 26-летняя девушка по внешнему виду и запаху в алкогольном опьянении. Как выяснилось позже, она ранее уже лишалась водительских прав.

Правонарушительница передана полицейским, против нее возбужденно уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU