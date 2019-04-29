2019-04-29T10:19:36+03:00
Происшествия

В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила двух девушек и сбежала

Нарушительницу задержал экипаж Росгвардии
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Экипаж Росгвардии задержал пьяную автомобилистку, сбежавшую с места ДТП. Фото Управления Росгвардии Тюменской областиЭкипаж Росгвардии задержал пьяную автомобилистку, сбежавшую с места ДТП. Фото Управления Росгвардии Тюменской области
Изменить размер текста:

В Ишиме задержали автомобилистку, которая сбила на дороге пешеходов и скрылась с места ДТП. Авария произошла на улице Герцена. Найти нарушительницу смог экипаж Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию и сразу выехали на место происшествия.

На дороге были две пострадавших девушки. Одна из них находилась без сознания, вторая - с легкими ушибами в тяжёлом эмоциональном состоянии. В ожидании скорой помощи один из сотрудников Росгвардии оказал горожанкам доврачебную помощь. Двое других опросили свидетелей ДТП, выяснили марку и цвет машины, и начали поиски скрывшегося водителя.

Похожий по описанию автомобиль был обнаружены на одной из улиц. Догнав, его, автомобилю перегородили дорогу и задержали водителя. За рулем оказалась 26-летняя девушка по внешнему виду и запаху в алкогольном опьянении. Как выяснилось позже, она ранее уже лишалась водительских прав.

Правонарушительница передана полицейским, против нее возбужденно уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские товаропроизводители учатся продвигать предприятия в интернет-пространстве
Тюменец приревновав жену, вонзил нож в грудь гостю
На форуме INNOWEEK-2019 в Тюмени рассмотрят проекты на основе технологий искусственного интеллекта
В Тюменском районе при крупном пожаре погибла пожилая женщина
Команда Тюмени выиграла Кубок НТВ в международной игре «Брэйн Ринг»
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами
Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае
Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru
В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели
У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»
Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод