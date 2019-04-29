2019-04-29T08:59:52+03:00
Экономика

Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрами

Выездную встречу провёл Центр поддержки экспорта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Заводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрамиЗаводоуковские предприниматели узнали о возможности стать экспортёрамиФото: pixabay.com
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В администрации Заводоуковского района на минувшей неделе прошла выездная встреча тридцати предпринимателей и специалистов регионального Центра поддержки экспорта. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, главной темой совещания стало развитие экспортной деятельности региональных предпринимателей.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменского технопарка Антона Комарова, участники круглого стола узнали об услугах, которые оказывает Центр поддержки экспорта предприятиям-производителям в рамках госпрограммы поддержки внешнеэкономической деятельности. Также предпринимателям рассказали о возможных вариантах сотрудничества, если компания не производит продукцию, но имеет статус торговой и «прописку» в Тюменской области.

- Обсудили и то, чем Центр может помочь в выстраивании отношений с федеральными органами власти, - говорит Антон Комаров.

Формат онлайн-консультаций в муниципалитетах является новой формой работы с региональными предпринимателями, которые либо уже ведут экспортную деятельность, либо планирует выйти на внешний рынок. Первая встреча прошла в начале апреля в Ишиме, в ней приняли участие представители 28 компаний-производителей. По итогам встречи три стройпредприятия обратились в Центр поддержки экспорта Тюменской области с просьбой помочь разработать карту поставок продукции в Казахстан, разработать схемы погрузок, возврата НДС и выстроить логистику.

Сами участники оценивают этот формат консультаций как «удобный», им не требуется надолго отрываться от производственных дел и выезжать за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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