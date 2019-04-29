Мировой рекорд тюменской скалолазки побит на Кубке мира в Китае

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-29T09:03:27+03:00

На этом турнире тюменские спортсмены смогли завоевать только бронзовые медали

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Бронзовые медали привезли со второго этапа КУбка мира по скалолазанию тюменцы Юлия Каплина и Сергей Рукин. Соревнования прошли 26 апреля в китайском Чунцине.

В борьбе за лидерство Юля Каплина уступила полячке Александре Рудзинске и за третье место боролась с действующей обладательницей Кубка мира Анук Жубер из Франции. В итоге француженка на четвертом месте.

Бронзовую медаль выиграл также 19-тилетний тюменец Сергей Рукин. В полуфинале он проиграл индонезийцу Альфиану Мухаммаду и в борьбе за третье место выиграл у многократного чемпиона мира китайца Чисина Жонга.

В итоге после двух этапов Рукин занимает второе место в общем зачете Кубка мира. В его активе 112 очков. Лидирует француз Басса Мавем (122). Юлия Каплина занимает третью строчку в женском зачете (130). Впереди Ю-Линг Сонг (200) и Анук Жубер (135).

По ходу турнира произошло важное событие для мирового скалолазания – чемпионка этапа в Чунцине, обновила мировой рекорд – 7,101, сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России. Ранее это достижение принадлежало тюменке Юлии Каплиной и равнялось 7,32 секунды. Рекорд продержался 1 год 9 месяцев и 4 дня с 22 июля 2017 года. Всего в активе Каплиной 9 мировых рекордов, которые она установила с 2013 по 2017 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU