Произошло обновление электронных услуг и Личного кабинета сайта suenco.ru

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-29T08:56:38+03:00

Теперь в личном кабинете можно осуществить подписание документов при помощи SMS

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Компания «СУЭНКО» обновила сервисы сайта suenco.ru для клиентов, осуществляющих технологическое присоединение (ТП) к электросетям.

По результатам опроса клиентов, рекомендаций экспертов и общественных организаций об удобстве работы на корпоративном сайте, поиска информации по теме технологического присоединения к электросетям и функциональным возможностям suenco.ru, специалистами компании изменена структура, визуализация и наполнение тематических разделов, завершен процесс доработки и функциональных возможностей Личного кабинета.

В Личном кабинете обновилась важная функция - подписание документов простой электронной подписью (при помощи SMS). Благодаря которой, заявители, подключающие к электросетям объекты мощностью до 150 кВт и не обладающие квалифицированной электронной подписью, могут пройти всю процедуру без единого визита в Центры облуживания клиентов СУЭНКО, а присоединение объектов до 670кВт потребует всего 2 визита в сетевую компанию.

Сервисы уже прошли тестирование. В Тюмени заключен первый договор в новом формате без посещения клиентского офиса.

Для прохождения всех этапов ТП клиент подал заявку в Личном кабинете LK.suenco.ru, прикрепил копии требуемых документов и получил уже подписанные со стороны СУЭНКО проекты договора и технических условий. Со своей стороны, заявитель скрепил документы простой электронной подписью (полученным SMS-кодом), подтвердив действия в личном кабинете.

Напоминаем, что в Личном кабинете suenco.ru, после регистрации заявители могут общаться со специалистами компании, направлять документы на ТП, а раздел «Технологическое присоединение» состоит из подробного Путеводителя для всех категорий заявителей, калькуляторов расчета предварительной стоимости и необходимой мощности, документации. Здесь же можно оформить заявку на выезд Мобильного центра облуживания клиентов.

Также обращаем внимание жителей Тюменской области на изменение структуры единого информационного номера 8-800-700-86-72. Теперь, чтобы связаться с консультантом по вопросам работы в Личном кабинете или задать вопрос по техприсоединению необходимо перейти в раздел «4».

По всем вопросам в СУЭНКО можно обращаться по номеру: в Тюменской области - 8-800-700-86-72, в Курганской области – 8-800-700-40-50.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU