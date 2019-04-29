2019-04-29T06:58:02+03:00
Спорт

В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики

Он будет готов уже в 2020 году
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастикиВ Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики
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В Тюмени начинается строительство Центра спортивной гимнастики. Рабочие уже начали расчищать площадку в квартале улиц Волочаевская-Таежная-Ватутина-Дружбы. Здание с переменным количеством этажей - от 1 до 4 будет должно быть готово уже в 2020 году. Его площадь составит около 6 тысяч кв.м.

Центр будет состоять из блоков. В первом планируется обустроить спортзал с трансформируемыми (телескопическими) трибунами на 256 мест. Во втором - гардероб, комнаты персонала, буфет, малый гимнастический зал и хореографии. В третьем блоке - разместят душевые и раздевалки, помещение для силовой подготовки спортсменов. Четвертый - отдадут под административную часть, конференц-зал, кабинеты: врача, судей, тренеров и экстренной помощи.

На территории будущего центра планируется срубить несколько десятков старых деревьев. Средства за вынужденный снос растений будут направлены на проведения компенсационного озеленения. Восполнение утраченных насаждений произойдет в течение 2,5 лет, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, что сейчас в регионе идет строительство нескольких спортивных объектов. Так, в Тюмени завершается возведение спортивного корпуса для школы №5, а в селах Ярково и Мальково - двух спортивных комплексов. В Тобольске идет строительство ледового катка, а совсем недавно заключен контракт на строительство спортивного корпуса для школы в 15 микрорайоне Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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