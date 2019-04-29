Долгожданное тепло в Тюмень придет только к середине недели

СЕГОДНЯ 06:02 2019-04-29T06:02:13+03:00

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Долгожданное тепло в Тюмень придет в четверг, 2 мая. В этот день столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Будет солнечная погода и без осадков, юго-западный ветер 4 м/с.

Завтра, во вторник, 30 апреля, в городе еще ожидается небольшой снег, -1 +2 градуса, но по ощущениям будет как при -6, ветер до 4 м/с. В среду, 1 мая, потеплеет до +6, ветер усилится до 5 м/с, поэтому будет еще холодно, как при -1.

В пятницу, 3 мая, тюменцев ждет теплая, но пасмурная и сырая погода, пойдет дождь. Воздух прогреется до +14, подует уже южный ветер со скоростью 4,4 м/с. В субботу, 4 мая, температура воздуха поднимется до +16 градусов. День тоже прогнозируется пасмурным, но без осадков, дождь польет только в ночь на воскресенье, 5 мая.

Последний день больших выходных будет еще на градус теплее, столбики термометров поднимутся до +17 градусов, подует слабый юго-восточный ветер, всего 2 м/с. Дождь не прогнозируется, но небо по-прежнему будет затянуто облаками.

ИСТОЧНИК KP.RU