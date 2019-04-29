2019-04-29T05:09:57+03:00
Общество

У Тюремного замка в Тобольске 9 мая развернется «Солдатский привал»

Участников накормят гречневой кашей и научат делать танк Победы
Маргарита КАЛИНКИНА
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На «Солдатский привал» в Тобольске ждут жителей города и гостейНа «Солдатский привал» в Тобольске ждут жителей города и гостей
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Праздник «Солдатский привал» организуют в Тобольске 9 мая. Возле Тюремного замка гости и жители города смогут отведать гречневой каши с тушеной, выпить горячий чай.

Кроме того, здесь начнут работу мастер-классы «Солдатский треугольник», «Солдатская пилотка» и «Танк Победы», откроется площадка «Игры старого двора», на которой организаторы познакомят всех желающих с забавами детворы военных лет: «Классики», «Вышибалы» и другими.

Гости праздника смогут также послушать выступления ансамблей «Серебряные нити» и «Тобольские ивушки». Тех, кто захочет оставить на память снимок о празднике, смогут воспользоваться стилизованной фотозоной.

Начало работы «Солдатского привала» в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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