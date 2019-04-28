2019-04-28T20:26:40+03:00
Общество

Более тридцати городов пользуются тюменской разработкой Matix GO

Программа применяется для управления медицинским учреждением
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://matrixgo.ru/Фото: https://matrixgo.ru/
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Программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением «Matrix GO», созданный тюменскими разработчиками, используется более чем в тридцати российских городах. В том числе, в Приморском и Краснодарском краях, Курганской, Нижегородской, Липецкой, Московской, Вологодской области, Москве и Санкт-Петербурге.

По словам автора программы, заместителя генерального директора медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, программа Matrix GO применяется для управления медицинским учреждением.

- Мы получили сертификат соответствия Госстандарта, а также стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России, - отметил он.

Благодаря тюменской разработке можно упорядочить организацию работы и оперативно решать задачи взаимодействия с пациентами, работать с персоналом и медицинской документацией, финансовыми потоками, маркетингом и сервисом.

Как отметил Сергей Гольцов, сегодня представлена новейшая версия программно-аналитического комплекса. Российские клиники оценили удобства программы, но возможны иноязычные варианты. В перспективе планируется выход программы Matrix GO на международный рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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