2019-04-29T03:40:52+03:00
Общество

Погода 29 апреля в Тюмени: снег и холод

Температура воздуха опустится до -4 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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29 апреля в Тюмени будет по-осеннему холодным29 апреля в Тюмени будет по-осеннему холоднымФото: Ольга Крыльцова
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Снег и холод. Понедельник 29 апреля в Тюменской области будет больше похож на осень, чем на весну. В минувшее воскресенье было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня погода уже лучше, но столбики термометров вновь опустятся ниже нуля градусов, небо затянут облака и в большинстве территорий продолжится небольшой снег. Северный ветер будет до 6 м/с, средняя температура воздуха днем составит всего -2 -4 градуса, но ощущаться будет как при -10.

Так, в Тюмени и Тобольске термометры покажут -3, -4 градуса, к вечеру похолодает до -5. Весь день будет идти слабый снег, ветер 5-6 м/с, влажность 73%, атмосферное давление 748 мм рт ст. В Ялуторовске и Заводоуковске -2 и тоже снег. В Ишиме теплее всего, здесь +2 +7 и снег с дождем.

Сегодня отмечается Международный день танца. Формы его празднования многообразны - от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных представлений.

В народном календаре 28 апреля назван Ариной. В этот день полагается белить стволы садовых деревьев и заниматься рассадой. Считается, что после Арины должно следовать несколько солнечных дней, благодаря чему рассада быстро идет в рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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