2019-04-28T17:42:29+03:00
Общество

Тюменцы могут помочь сохранить память о героях Великой Отечественной

В Бессмертном полку желающие пронесут портреты тех, у кого не осталось родственников
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцы могут помочь сохранить память о героях Великой ОтечественнойТюменцы могут помочь сохранить память о героях Великой ОтечественнойФото: pixabay.com
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Тюменцы могут помочь сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Молодежная администрация Тюмени проводить акцию #МойГерой72, в рамках него горожане могут пронести портреты тех, у кого не осталось родственников.

По словам руководителя Молодежной администрации Артема Харченко, уже есть более ста портеров, которые организаторы хотят пронести в параде. Сейчас организаторы ищут добровольцев, готовы помочь сохранить память о героях и пройти с их портретами в Бессмертном полку. Желающие могут пронести два портрета: свой и солдата, чьи родственники не могут прийти на парад.

Добровольцам нужно пройти регистрацию на clck.ru/FkjPt. После этого с ними свяжется член Молодежной администрации Тюмени и проинформирует о дальнейших действиях. Нужно будет прийти в Общественное пространство для молодежи «Флакон» и сфотографироваться, выбрать героя, получить информацию и добавить от себя информацию о своем герое. Все это обрабатывается Членами Молодежной администрации Тюмени, и история о каждом герое публикуется, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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