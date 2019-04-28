СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-28T16:46:01+03:00

В детсаду Юргинского района появились аквастолы для рисования и оборудование для сенсорной комнаты Фото: pixabay.com

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Интерактивное оборудование для сенсорной комнаты и аквастолы для рисования появились в одном из детского сада Юргинского района. Об этом в воскресенье сообщает издание «Тюменская область сегодня». Как отметила директор дошкольного учреждения Людмила Оцелюк, оборудование помогли приобрести администрация муниципалитета и депутаты Тюменской областной думы.

Педагоги легко освоили новую технику, и сейчас активно внедряют занятия в образовательный процесс. По словам Людмилы Оцелюк, когда на столе дети рисуют водой, процесс рисования становится намного уникальнее.

Отпразднуют ребята и 9 мая. В прошлом году, например, дети и родители сшили военную форму времён Великой Отечественной войны и провели собственный «Бессмертный полк». Кроме того, ребята принимали участие в шествии в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU