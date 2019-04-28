2019-04-28T15:50:32+03:00
Общество

Стало известно, какие молодёжные площадки посетят тюменцы в этом году

Участники будут отобраны на конкурсной основе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Стало известно, какие молодёжные площадки посетят тюменцы в этом годуСтало известно, какие молодёжные площадки посетят тюменцы в этом годуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Восемь специалистов ДТиС «Пионер», мультицентра «Моя территория», МТЦ «Космос», ТюмГУ, Студенческого совета Тюменской области и регионального департамента общественных связей приняли участие в семинар-совещании Росмолодёжи для работников сферы молодёжной политики в УФО. Как сообщает портал «Вслух.ру», мероприятие состоялось с 19 по 21 апреля в Салехарде.

Организаторы рассказали о форумной кампании этого лета. По традиции, самыми массовыми молодёжными площадками станут главный отечественный форм для творческой молодёжи «Таврида» и площадка для молодых политиков и активистов «Территория смыслов». На первый форум отправятся около 30 тюменцев, на второй – порядка 50-ти.

Кроме того, в сентябре в Оренбурге пройдёт международный форум «Евразия», в июле – форум «Амур», где обсудят темы «Человеческий капитал» и «Инженеры будущего». В августе тюменцы смогут поехать в Болгарию на форум толерантности «Мы за мир во всём мире» или на форум молодых семей в Ярославле.

Отмечается, что все участники будут отобраны на конкурсной основе по заполненным заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут помочь сохранить память о героях Великой Отечественной
В детсаду Юргинского района появились аквастолы для рисования и оборудование для сенсорной комнаты
Тюменские волонтёры-медики будут совершать «Добро в селе»
Тюменцы предпенсионного возраста могут получить дополнительную квалификацию
Тюменские аграрии готовятся к началу посевной
Как будут ходить автобусы в Тюмени в майские праздники
В Тюмени высадят сорта сирени «Маршал Жуков», «Капитан Гастелло» и «Валентина Гризодубова»
На «Первом канале» покажут четвертьфинал Высшей лиги КВН с участием тюменской команды
Тюменский госпиталь для ветеранов в День Победы готовит праздничную программу
Тюменцы могут поздравить работников «скорой», указав хэштег #спасибоскорая72
Погода в Тюмени 28 апреля: на Пасху ожидается сильный дождь и мокрый снег
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Областной фестиваль-марафон «Я – успешен!» удивит тюменцев массой интересных мероприятий
На форум «Утро» тюменцы могут попасть через пикник «Актив»
Тюменские общественники внесли предложения в реформу по сбору мусора
Тюменцы за два месяца сдали почти 10 тонн макулатуры
Тюменцам, возможно, не удастся пожарить шашлыки на Первомай
Тюменцы не болеют дифтерией, столбняком, туляремией и брюшным тифом