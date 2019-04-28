Стало известно, какие молодёжные площадки посетят тюменцы в этом году

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-28T15:50:32+03:00

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Восемь специалистов ДТиС «Пионер», мультицентра «Моя территория», МТЦ «Космос», ТюмГУ, Студенческого совета Тюменской области и регионального департамента общественных связей приняли участие в семинар-совещании Росмолодёжи для работников сферы молодёжной политики в УФО. Как сообщает портал «Вслух.ру», мероприятие состоялось с 19 по 21 апреля в Салехарде.

Организаторы рассказали о форумной кампании этого лета. По традиции, самыми массовыми молодёжными площадками станут главный отечественный форм для творческой молодёжи «Таврида» и площадка для молодых политиков и активистов «Территория смыслов». На первый форум отправятся около 30 тюменцев, на второй – порядка 50-ти.

Кроме того, в сентябре в Оренбурге пройдёт международный форум «Евразия», в июле – форум «Амур», где обсудят темы «Человеческий капитал» и «Инженеры будущего». В августе тюменцы смогут поехать в Болгарию на форум толерантности «Мы за мир во всём мире» или на форум молодых семей в Ярославле.

Отмечается, что все участники будут отобраны на конкурсной основе по заполненным заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU