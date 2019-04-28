Тюменские волонтёры-медики будут совершать «Добро в селе»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-28T14:43:00+03:00

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В Тюменской области 30 апреля стартует Всероссийская акция «Добро в селе». По словам заместителя начальника управления по воспитательной и внеучебной работе ТюмГМУ Инги Некрасовой, первым пунктом, куда прибудут волонтёры-медики, станет Карачинский ФАП Тобольского района.

В 2019 году акция «Добро в селе» пройдёт в 11 ФАПах, тогда как годом ранее в проекте участвовали всего 8 ФАПов. В волонтёрском проекте примут участие более сотни волонтёров-медиков и студенты ТИУ, которые будут активно заниматься благоустройством и озеленением в период с апреля по октябрь.

- Уже достигнута договоренность и вместе с нашими волонтерами-медиками в акции будут участвовать строительные отряды индустриального университета. Нам их помощь важна, так как у них больше опыта в плане благоустройства, - говорит Инга Некрасова.

Кроме Карачинского ФАПа, волонтёры побывают в фельдшерских пунктах с. Верхние Аремзяны, Октябрьское, Бизинское. В Ишимском районе - Прокуткино, Неволино, в Абатском районе – в ФАПе Тушнолобово, а в октябре отправятся в Салаирку и Нариманово Тюменского района.

Волонтёры-медики проведут скрининг и профилактическую работу, в т.ч. со школьниками. На каждый выезд запланированы примерно по 10 волонтёров, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU