Тюменцы предпенсионного возраста могут получить дополнительную квалификацию

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-28T12:26:46+03:00

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В Тюменской области стартовала программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для людей предпенсионного возраста. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, программа работает в рамках нацпроекта «Демография», а её участники могут получить дополнительную квалификацию или повысить имеющуюся.

По словам ведущего инспектора центра занятости Викуловского района, с конца 2018 года начался мониторинг предприятий, на которых работают граждане предпенсионного возраста.

– Мы узнаём, есть ли потребность в их переобучении, предлагаем варианты. Учиться можно и без отрыва от производства (дистанционным путём), - отметила она.

Например, в компании ООО ЖКХ «Викуловское» трудятся 27 таких граждан, и для троих сотрудников специалисты подобрали оптимальный вариант. Граждане проходят переобучение на базе Ишимского многопрофильного техникума, в отделении с. Викулово. По окончании обучения они смогут работать слесарями аварийно-восстановительных работ.

Помимо работающих граждан, профобучение могут пройти и граждане предпенсионного возраста, которые ищут работу. Им полагается стипендия, сопоставимая с пособием по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU