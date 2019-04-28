Тюменские аграрии готовятся к началу посевной

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-28T11:50:25+03:00

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Десять фермеров и десять хозяйств Тюменского района приступили к раннему весеннему боронованию и внесению удобрений под многолетние травы. Работы стали проводить во время сухой погоды, хотя ещё не на всех участках полей просохла земля после таяния снега.

К 25 апреля аграрии успели забороновать 2295 га – это почти 9% от запланированного объёма. Несмотря на дождливую погоду, фермеры и хозяйства продолжают готовить к севу семена, проверяют технику, проводят инструктажи по технике безопасности, чтобы выйти в поле максимально подготовленными. Сроки сева – до 5 июня.

Овощеводы тоже готовятся к новому сезону. Например, в каскаринских теплицах «Ясень-Агро» взошла рассада капусты, которую высадят в поля в первой декаде марта. А вот морковку уже садят – предприятие «Агротеховощ» посеяли её на 10-ти гектарах.

ИСТОЧНИК KP.RU