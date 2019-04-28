СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-28T10:32:51+03:00

Как будут ходить автобусы в Тюмени в майские праздники Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Тюменцам рекомендуют учитывать изменения в расписании общественного транспорта на майских праздниках, чтобы не сорвались планы и поездки.

Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно будут работать по графику воскресенья. То есть расписание такое же, как и в последний день каждой недели. Подробности можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт».

Расписание междугородних автобусов остаётся неизменным. Как отметили в справочной службе Тюменского автовокзала, работа ведётся по дням недели, вне зависимости от праздников и дат.

ИСТОЧНИК KP.RU