2019-04-28T09:30:32+03:00
Общество

В Тюмени высадят сорта сирени «Маршал Жуков», «Капитан Гастелло» и «Валентина Гризодубова»

Высадка приурочена к 74-й годовщине Великой Победы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени высадят сорта сирени «Маршал Жуков», «Капитан Гастелло» и «Валентина Гризодубова»В Тюмени высадят сорта сирени «Маршал Жуков», «Капитан Гастелло» и «Валентина Гризодубова»Фото: pixabay.com
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Участники патриотической акции «Сирень Победы», которая пройдёт в Тюменской области с конца апреля по 22 июня, высадят несколько сортов сирени. Названия – красноречивые: «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Капитан Гастелло», «Валентина Гризодубова» и «Великая Победа».

Как сообщает «Тюменская линия», высадка кустов приурочена к 74-летию Великой Победы. По мнению организаторов, победный май ассоциируется с радостью, гордостью, счастьем и ароматом цветущей сирени. Участниками станут детские молодёжные объединения, трудовые коллективы и ветеранские организации.

В Заводоуковске тоже готовятся к высадке кустарников. Как отметила специалист по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи Ирина Третьякова, на добровольной основе к акции присоединятся представители ТОСов, организаций и администраций и все желающие.

Учредителем акции выступил департамент по спорту, физической культуре и дополнительному образованию Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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