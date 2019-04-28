2019-04-28T08:38:46+03:00
Звезды

На «Первом канале» покажут четвертьфинал Высшей лиги КВН с участием тюменской команды

«Наполеон Динамит» принял участие в первом четвертьфинале
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/napoleon_dinamitФото: https://vk.com/napoleon_dinamit
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«Первый канал» сегодня вечером, 28 апреля, покажет первый четвертьфинал Высшей лиги КВН, в которой приняли участие команды: «Наполеон Динамит» (Тюменская область), «Татнефть» (Альметьевск), «Будем дружить семьями» (Москва), «Михаил Дудиков» (Ставрополь) и «Город снов» (Калмыкия). Съёмки программы состоялись 18 апреля.

По информации портала «Вслух.ру», «Наполеон Динамит» третий год выступает в Высшей лиге. В команду вошли новые участники – Елизавета Ящук и Александр Бурдашев. Тюменская сборная успешно стартовала с игр в Сочи, выиграв 1/8 финала в своей пятёрке, чтобы затем побороться за выход в следующий тур.

Кроме того, этим летом команда в третий раз примет участие в фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдёт в Светлогорске Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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