На «Первом канале» покажут четвертьфинал Высшей лиги КВН с участием тюменской команды

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-28T08:38:46+03:00

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«Первый канал» сегодня вечером, 28 апреля, покажет первый четвертьфинал Высшей лиги КВН, в которой приняли участие команды: «Наполеон Динамит» (Тюменская область), «Татнефть» (Альметьевск), «Будем дружить семьями» (Москва), «Михаил Дудиков» (Ставрополь) и «Город снов» (Калмыкия). Съёмки программы состоялись 18 апреля.

По информации портала «Вслух.ру», «Наполеон Динамит» третий год выступает в Высшей лиге. В команду вошли новые участники – Елизавета Ящук и Александр Бурдашев. Тюменская сборная успешно стартовала с игр в Сочи, выиграв 1/8 финала в своей пятёрке, чтобы затем побороться за выход в следующий тур.

Кроме того, этим летом команда в третий раз примет участие в фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдёт в Светлогорске Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU