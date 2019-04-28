2019-04-28T07:47:42+03:00
Общество

Тюменский госпиталь для ветеранов в День Победы готовит праздничную программу

Здесь станцуют вальс и прочитают стихи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский госпиталь для ветеранов в День Победы готовит праздничную программуТюменский госпиталь для ветеранов в День Победы готовит праздничную программуФото: pixabay.com
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В Тюмени в День Победы в тюменском госпитале для ветеранов пройдёт праздничная программа, на которой различные коллективы, ветеранские организации и школьники станцуют вальс. Как сообщает «Тюменская область сегодня», 9 мая сотрудники госпиталя надевают военную форму, приглашают гармониста и стилизуют интерьер в духе советского времени.

По словам главного врача областного госпиталя для ветеранов войн Альберта Юсупова, на творческие встречи и концерты пациенты ходят как на работу. Здесь они получают внимание, чего иногда им не достаёт дома. Помимо вальса, многие ветераны смогут выступить и сами: спеть песни и прочитать наизусть стихи.

- У нас в госпитале лечатся участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, - рассказывает Альберт Юсупов. – Всего в госпитале 85 коек, и за год пациентами становятся порядка тысячи ветеранов Великой Отечественной, а лечение получают 2,5 тысяи человек.

В этом году коечный фонд увеличится на 10 мест, поэтому за год своё здоровье поправят на 300 ветеранов больше. Кроме того, в госпитале ветераны смогут получить консультацию специалистов и стоматологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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