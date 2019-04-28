Тюменцы могут поздравить работников «скорой», указав хэштег #спасибоскорая72

СЕГОДНЯ 06:04 2019-04-28T06:04:44+03:00

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Сегодня, помимо Пасхи, россияне празднуют День скорой помощи. Все желающие поздравить тюменских медиков с их профессиональным праздником, могут это сделать на официальном сайте скорой помощи или в социальных сетях с хэштегом #спасибоскорая72.

Как рассказали в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи», благодарности сегодня получит и фельдшер выездной бригады скорой помощи Светлана Терентьева, которая работает на «скорой» уже 23 года. Последние три года профессионал входит в тройку лучших работников службы.

С 2016 года на станции скорой помощи каждый месяц подводят итоги работы по оперативным показателям каждой бригады. Вторую строчку в рейтинге почти всегда занимает бригада Терентьевой. В марте 2019 года на экстренные вызовы в 94% случаев она прибывала не позднее 20 минут, а в 73% случаев укладывалась в «золотой час» (от поступления звонка до доставки пациента в профильный стационар).

Как отмечает сама Светлана, не первые они – потому, что отработанных часов было меньше, чем у победителя, фельдшера Сергея Калугина и его бригады. Светлану Терентьеву радует, что в основной массе тюменцы уважительно относятся к работникам «скорой», поэтому она и её коллеги с удовольствием вспоминают о добрых встречах с пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU