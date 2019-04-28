2019-04-28T00:23:16+03:00
Общество

Погода в Тюмени 28 апреля: на Пасху ожидается сильный дождь и мокрый снег

Днём до +7 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 28 апреля: на Пасху ожидается сильный дождь и мокрый снегПогода в Тюмени 28 апреля: на Пасху ожидается сильный дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 28 апреля ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие, умеренные осадки. Днём в западных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью ожидается гололёд, налипание мокрого снега.

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -0…-5 C, при прояснении до -10 C, днем +2…+7C, местами до +14C.

Всех читателей «Комсомольской правды – Тюмень» с Пасхой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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