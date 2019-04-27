В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-27T18:57:09+03:00

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ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на информацию Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что завтра днём, 28 апреля, и ночью 29 апреля по югу области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ночью 29 апреля в отдельных районах прогнозируется гололёд и отложение мокрого снега на проводах.

В связи с этим возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, на объектах жизнеобеспечения (тепло- и водоснабжения), ДТП, а в аэропорту Рощино возможны задержки вылетов и прилётов самолётов.

Жителям рекомендуют переждать порывы ветра в помещении, подальше держаться от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, соблюдать меры пожарной безопасности, обесточить все электробытовые приборы при перепадах напряжения. При возникновении ЧС звонить по телефону: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU