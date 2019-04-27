Областной фестиваль-марафон «Я – успешен!» удивит тюменцев массой интересных мероприятий

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-27T19:26:48+03:00

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В Тюмени с 22 мая по 1 июня состоится первый областной фестиваль-марафон «Я – успешен!». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, организаторы готовят массу интересных мероприятий для родителей и их детей.

Например, ребята смогут представить широкой публике свои изобретения, попробовать себя в разных профессиях, принять участие в велокарнавале и командных IT-соревнованиях. Кроме того, ребят и их родителей ждёт олимпиада на платформе «Учи.ру». Студенты же защитят свои молодёжные бизнес-проекты на площадке «ПрофилУМ», которая пройдёт в формате Scienct Slam.

31 мая на площади 400-летия Тюмени пройдёт фестиваль профессиональных проб «Профнавигатор-2019», где техникумы и колледжи Тюменской области представят востребованные специальности. В 2018 году в таком форуме приняли участие более 3-х тысяч школьников. Ребята прошли профдиагностику, попробовали себя в разных ролях, получили консультации и узнали, что нужно для поступления.

Пройдёт и форум «Подростки, родители, рок-н-ролл», который в прошлом году себя успешно зарекомендовал. В ДК «Нефтяник» с подростками обсудят деликатные темы современной жизни, проведут флешмобы, баттл-поединки и тренинги.

Также в рамках фестиваля-марафона «Я – успешен!» во всех школах города пройдут квесты, тематические акции и блиц-игры. Наиболее активные и любознательные школьники разработают маршруты для экскурсий по своим городам и сёлам.

ИСТОЧНИК KP.RU