2019-04-27T18:02:59+03:00
Общество

На форум «Утро» тюменцы могут попасть через пикник «Актив»

Он пройдёт 8 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На форум «Утро» тюменцы могут попасть через пикник «Актив»На форум «Утро» тюменцы могут попасть через пикник «Актив»
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Тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в отборочном этапе на форум «Утро», который пройдёт с 20 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Как сообщает «Тюменская область сегодня», делегация Тюменской области объединит 400 молодёжных лидеров.

Как отметила руководитель мультицентра «Моя территория» и службы координации тематических площадок форума «УТРО» Мария Федоренко, отборочный этап пройдёт 8 июня на пикнике «Актив». Для форума в 2019 году придумана новая тема – креативный капитал.

- Уральский федеральный округ славится не только промышленными центрами, но и крупнейшими стрит-арт-фестивалями, музыкальными ночами. Создается кино, внедряются инновации, воплощаются важные социальные проекты.

С молодёжью опытом поделятся эксперты из школы креативного мышления «ИКРА», из Московской школы управления «Сколково». Пройдут и различные мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования и культурно-досуговые мероприятия.

Регистрацию можно пройти на сайте форумутро.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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